Болельщики не увидят Гусева на льду в поединке с чехами

Никита Гусев, скорее всего, выйдет на датский лед в составе сборной России только в субботу, пропустив поединок с чехами.

Об этом сегодня сообщил старший тренер команды Алексей Жамнов. Он рассказал, что такое решение тренерского штаба никак не связано с кондициями Гусева, который до последнего времени восстанавливался после болезни. 5 мая нападающий присоединился к сборной в Копенгагене, сейчас заканчивается его адаптация. Тренеры приняли решение «не форсировать» события и отложить выход Никиты Гусева на лед на несколько дней, до субботнего поединка со швейцарцами.

Примерно такая же ситуация и с Василием Кошечкиным, рассказал представитель тренерского штаба. Вратарь не играл в последнем матче со сборной Белоруссии. Ему решили дать отдохнуть, ведь впереди очень серьезные матчи и большие нагрузки.

Жамнов подчеркнул, что чемпионат мира и Олимпийские игры – абсолютно разные турниры, команды в них играют по-разному и разными составами. Поэтому вспоминать о прошлых встречах с чешской сборной в преддверии сегодняшней игры вряд ли стоит.