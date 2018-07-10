Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры

В силу семейных и других причин спортсмен собирается вернуться в родную Южную Корею, рассказали в Федерации конькобежного спорта.

Глава федерации Алексей Кравцов не подтвердил появившуюся в некоторых СМИ информацию, что Виктор Ан может стать членом тренерского штаба российской сборной по шорт-треку. По словам Кравцова, спортсмен не собирается оставаться в России в качестве тренера.

32-летний Виктор Ан имеет в своей личной копилке 6 олимпийских наград, три из которых он заработал на Играх в Сочи уже в составе российской сборной. Российское гражданство спортсмен принял после того, как в результате разногласий не смог продолжать выступать в составе южнокорейской команды.

К сожалению, самому титулованному шорт-трекисту России не удалось выступить в Пхёнчхане – буквально накануне открытия игр стало известно, что МОК не допустил Ана к участию в олимпиаде, не объяснив причин этого решения. Предполагалось, что зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане станут завершающими в спортивной карьере атлета.