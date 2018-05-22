Источник: слухи о возможной продаже Абрамовичем «Челси» не имеют оснований

Источник, близкий к Роману Абрамовичу, опроверг появившуюся в Sunday Times информацию о возможной продаже знаменитого футбольного клуба.

Газета сообщила, что российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович якобы обратился в инвестиционный банк Raine Group за консультацией по поводу возможной продажи клуба. Это обычная мировая практика, когда речь идет о предоставлении услуг посредника при покупке или продаже бизнеса.

Однако в окружении Абрамовича заявили, что эта информация не имеет никаких оснований, а бизнесмен не обращался к инвестбанкирам. Источник подчеркнул ТАСС, что намерений продавать клуб у Абрамовича нет.

Слухи о возможной продаже «Челси» впервые появились после того, как британские власти отказали в автоматическом продлении бизнес-визы для Абрамовича. На такой шаг Лондон пошел в связи с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Чуть позже стало известно, что бизнесмен не стал дожидаться решения британских властей и получил израильский паспорт.

В этой истории, похоже, больше всех пострадал «Челси» - СМИ сообщают, что одновременно с визовым скандалом было принято решение заморозить реконструкцию домашней арены «синих» - стадиона «Стэмфорд Бридж». Клуб несколько лет добивался необходимых разрешений для начала работ, а после их получения отказался от реализации проекта.

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. Тогда клуб обошелся ему в 140 миллионов долларов. В начале нынешнего лета Джим Рэтклифф, один из богатейших людей Королевства, предлагал Абрамовичу выкупить у него «Челси» более чем за 2,5 миллиарда долларов.