Английский «Челси» борется за контракт с Эденом Азаром

Руководство клуба возобновило общение с агентами Азара о продлении контракта с талантливым нападающим.

Эден будет играть в «Челси» до июня 2020 года. Однако эти переговоры актуальны для лондонского клуба, так как за игроком охотятся агенты «Реал Мадрида». Также английский клуб обеспокоен тем, что ранее футболист отказывался продлевать контракт на игру в команде.

Несмотря на то что ФИФА запретила проводить трансферные сделки в ближайшие два окна, «Челси» надеется уговорить Эдена Азара на заключение нового контракта.

Однако переход Азара в «Реал» – это мечта всей его футбольной карьеры. Несмотря на то, что футболисту еще не поступило предложение от «сливочных», он надеется на переход в мадридский клуб.

«Челси» чтобы сохранить нападающего, готово запросить у «Реала» 100 миллионов фунтов.



