«Реал» предложит «Челси» €120 млн за трансфер Азара

Королевский клуб продолжает активно вести переговоры с «Челси» о переходе Эдена Азара, который через год может оказаться в статусе свободного агента.

Известно, что в ближайшее время «Реал» предложит за 28-летнего полузащитника €120 млн. Вместе с тем, английский клуб оценивает своего игрока в €147 млн.

По словам бывшего президента мадридского клуба Рамона Кальдерона, трансфер Азара в «Реал» станет отличной новостью как для болельщиков, так и для всей команды.

Кальдерон подчеркнул, что удержание игрока в клубе против его воли ничем хорошим не закончится, это несправедливо, учитывая выступления Азара за клуб в течение 7 лет. Экс-президент также вспомнил переговоры по трансферу Роббена из «Челси», назвав диалог с лондонцами тяжелым.

Напомним, Азар за все время выступления за английский клуб дважды становился чемпионом премьер-лиги, выигрывал Кубок страны, Кубок английской лиги и два кубка Лиги Европы. Бельгиец неоднократно заявлял о желании уйти в «Реал», называя данный переход мечтой всей жизни.

Вместе с тем, капитан королевского клуба Серхио Рамос заявил, что был бы рад переезду Азара на «Сантьяго Бернабеу». По словам испанца, игрок такого калибра в состоянии усилить абсолютно любую команду.