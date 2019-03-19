«Челси» стал победителем Лиги Европы

В финальном матче Лиги Европы «Челси» встречался с лондонским «Арсеналом». Игра состоялась на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась победой синих со счётом 4:1.

Победные голы забили Оливье Жиру (49-я минута), Педро Родригес (60) и Эден Азар (65, с пенальти, 72), от Арсенала был только один гол от Алекс Ивоби (69). Футболиста Азара за его комбинации (дубль и голевую передачу) признали лучшим футболистом матча. Жиру, забивший 11 голов, стал лучшим бомбардиром турнира, игроком «Арсенала» он является с 2012-2018 года. Благодаря победе «Челси» путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20 получил французский «Лион». Победитель Лиги Европы автоматически получает место в основной стадии главного еврокубкового турнира, но так как «Челси» завоевал это место, став третьим в чемпионате Англии, то его путевка отошла «Лиону», который в первенстве Франции занял третье место и должен был стартовать в Лиге чемпионов с квалификационного раунда.

Номинальные хозяева удвоили счет после неплохой комбинации, которую завершил Педро после выверенной передачи Азара, а спустя пять минут третий мяч с пенальти, назначенный за фол на Жиру, забил уже сам Азар. 28-летний бельгиец с высокой вероятностью провел последний матч за «Челси», а следующий сезон он, скорее всего, начнет уже в испанском «Реале». Первый и к сожалению последний гол в «Арсенале» забил нападающий Ивоби, удар из-за пределов штрафной площади. Но это не спасло команду буквально через несколько минут в контратаке игроки Жиру и Азар вдвоем разыграли комбинацию и закрыли счет еще одним голом.