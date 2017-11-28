Мужу Шакиры грозит тюремный срок

Жерару Пике, футболисту ФК Барселона и по совместительству мужу Шакиры, грозит до полугода тюрьмы и штраф 6 000 евро, - сообщают испанские СМИ.

Испанские законы устанавливают 12-балльную систему. Водитель лишается этих баллов при нарушении правил дорожного движения - количество снимаемых баллов зависит от серьезности правонарушения. Когда у водителя «заканчиваются» все балы, он автоматически лишается прав. В дальнейшем для возвращения права вождения необходимо снова проходить обучение и сдавать экзамены.

Именно такая ситуация произошла и у испанского футболиста, участника ФК Барселона, Жерара Пике. Но он пренебрег тем, что при лишении водительского удостоверения он больше не имеет права управлять автомобилем. 30 августа при штатной проверке документов, полицейские выяснили, что у футболиста не осталось баллов водителя. Ответственность за данное правонарушение в Испании еще серьезнее: теперь Пике грозит 6 месяцев тюрьмы либо штраф шесть тысяч евро.

В начале июня этого года сообщалось, что в Барселоне ограбили дом Шакиры и Жерара Пике. Футболист в это время находился на сборах, а певица - на гастролях в Германии. Воры вынесли драгоценности, украшения и часы на весомую сумму. О случившемся Пике сообщил в полицию, которая занялась расследованием.