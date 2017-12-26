В Кохме задержали купившую чужие права женщину

Вечером 24 апреля в Кохме задержали женщину, которая купила чужие права.

Это случилось на улице Кочетовой. При просьбе правоохранительных органов показать свои права женщина показала документы. Работники ГИБДД не поверили в их подлинность. После проверки выяснилось, что права принадлежат другому человеку, а эта женщина их никогда не получала.

Водительское удостоверение отняли и отправили для экспертизы, а горе-водителя отвезли в участок полиции. По словам задержанной, свои права она купила в Москве, с чем ей помогли хорошие знакомые.

Теперь виновной грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.