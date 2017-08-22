В Швеции мигранты из Афганистана изнасиловали женщину

В Швеции 40-летнюю женщину изнасиловали мигранты из Афганистана.

Это случилось, когда женщина, познакомившись с двумя молодыми парнями, зашла к ним в гости. Дело в том, что жертва как раз занимается борьбой за права мигрантов. 18-летние ребята показались ей интересными собеседниками и угрозы она не чувствовала.

Позже женщина выкурила сигарету, которой ее угостили новые знакомые. Тут же она стала плохо себя чувствовать: перед глазами начало «плыть». Парни воспользовались положением и изнасиловали ее.

После произошедшего женщину пригласили к столу, однако она поспешила сбежать из квартиры и вызвать скорую.

Главному насильнику приговорили к 1,3 году лишения свободы. Причем, как только он отсидит свой срок, то ближайшие десять лет он не сможет вернуться в Швецию. Так же он оплатит штраф жертве в сумме 11 тысяч фунтов стерлингов. Второй парень так же заплатит женщине 2 тысячи фунтов «за мастурбацию».