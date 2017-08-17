В Астрахани отправили в психлечебницу женщину, напавшую на подростка с ножом в местном кафе.

Происшествие случилось еще осенью 2017 года. Тогда женщина пришла в кафе и начала требовать деньги у несовершеннолетнего официанта, угрожая ему ножом. Сотрудники правоохранительных органов быстро прибыли на место и задержали неадекватную посетительницу.

Специалисты назначили обвиняемой обследование, в результате которого выяснили, что нее хроническое психологическое расстройство. Врачи подтвердили, что заболевание женщины несет опасность для окружающих ее людей.

Ее осудили по статье за разбой. Сейчас суд вынес постановление о том, что женщину, напавшую на официанта, отправят в психлечебницу, где она будет находиться под наблюдением.