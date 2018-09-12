Хабиб Нурмагомедов станет почетным жителем села Северной Осетии

Хабиб может стать почетным жителем села Куссу, в случае своей победы на Макрегором в схватке за звание чемпиона в легком весе UFC. Бой пройдет в Лас-Вегасе, 6 сентября, около 19 часов по местному времени (7 сентября, 5 часов МСК).

Предложение о присвоении Хабибу такого титула было озвучено представителями патриотического клуба «Родина» и поддержано всеми жителями села. В случае победы над Конором, Хабиб станет почетным жителем Куссу.

Село Куссу - самый высокогорный населенный пункт Северной Осетии, расположенный в Дигорском ущелье, на высоте около 1.8 тыс метров над уровнем моря. Численность населения составляет всего двадцать человек. В день боя они все соберутся в доме одного из жителей, для того, чтобы поддержать своего кумира. «Все вместе будем следить за боем. Мы верим в его победу!», - комментирует местный краевед Тимур Карданов.

К слову, присваивать звание Почетного гражданина в Дигорском ущелье уже стало доброй традицией. В 2016 году все олимпийские спортсмены России были удостоены званий Почетных граждан села Камунта. А в этом году жители этого села планировали удостоить этого же звания Российскую сборную по футболу, в случае завоевания ими какой-либо медали.