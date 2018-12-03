«Саутгемптон» попрощался с Хьюзом

55-ти летний валлиец и два его помощника покинули расположение клуба после ничьи с «МЮ».

Последний тур стал финальной каплей, переполнившей чашу терпения руководства «Саутгемптона». Под руководством Хьюза команда опустилась в этом сезоне на самое дно АПЛ, где занимает 18-е место. Теперь на матч с «Тоттенхэмом» игроки выйдут на поле, возглавляемые Келвином Дэвисом. Сейчас руководство судорожно ищет замену только что уволенному специалисту.

Марк Хьюз возглавил «святых» 8-мь месяцев назад и помог им одержать за все это время всего 5-ть побед. Болельщики и руководство долго прощали тренеру ошибки, после того как он помог команде удержаться в прошлом году в составе АПЛ. Но этот сезон стал для клуба настоящим кошмаром: одержана всего 1 победа и пропущено 26-ть мячей за 14-ть туров.