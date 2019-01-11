«Бостон Брюинз» выиграл у «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:1 в чемпионате НХЛ

«Бостон Брюинз» прервал победную серию игр «Тампы», которая длилась десять матчей подряд.

Никита Кучеров, который играл в составе «Тампы» не создал опасных моментов у ворот противника. Всем, чем он смог помочь, так это получить штраф на 10 минут.

Однако Кучеров отличился тремя результативными пасами в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс». Благодаря этому он смог выйти на второе место по очкам в истории клуба в текущем сезоне. Его показатели равны 104-м баллам.

Невзирая на то, что «Бостон» выиграл ледовый поединок, «Тампа» сохранила лидерство в Восточной конференции НХЛ. Клуб набрал 102 очка, а его соперник, с которым он сражался 28 февраля, всего 85.

Победа «Бостона» переместила его на третью строчку турнирной таблицы, но не сдвинула «Тампу» с первого места.