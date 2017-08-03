Открытие «ВТБ Арены» сорвалось. никто не знает, где будет игра со «Спартаком»

10.03.19 «Динамо» должно было принять «Спартак» в матче открытия новой «ВТБ Арены» в 19-м туре РПЛ. Не примет. Комиссия лиги изучила газон стадиона и решила, что играть на нем нельзя. Как сообщает телеграм-канал «Динамо от Fcdin.com», газон «ВТБ-Арены» постелили еще в 2017-м, но из-за переноса открытия стадиона на год он простаивал полтора года. Матч открытия только окончательно добьет поле. Во избежание этого, РПЛ приняла решение, которое поддержала УК «Динамо». Было решено отказаться от проведения на стадионе «Динамо» матча 10 марта. Теперь «Динамо» должно определить место проведения матча со «Спартаком». Резервный стадион «Динамо» – в Химках. Но есть проблема: 10 марта там должен пройти матч ФНЛ «Химки» – «Сибирь».

Первый футбольный матч на новом стадионе состоится тогда, когда газонное покрытие будет соответствовать высочайшим стандартам построенного спортивного объекта. Стадион «Динамо» вмещает 26700 зрителей, он заработал в конце прошлого года после 10 лет реконструкции. Ее стоимость – 9 млрд рублей.