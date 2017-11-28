Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду

Форвард каталонской «Барселоны» дал откровенное интервью, в котором затронул множество важных тем, волнующих болельщиков.

Главной и самой интересной темой стал уход из испанской лиги основного конкурента Месси Криштиану Роналду. Футболист сообщил, что считает руководство клуба глупцами, раз отпустили «игрока, забивающего по 50 мячей за сезон», после чего у «Реала» закономерно случился кризис. Лионель отметил, что, будучи конкурентами на поле, они постоянно совершенствовались, тренируясь усерднее и тщательнее, благодаря чему он теперь в отличной форме, за что поблагодарил португальского игрока.

Сильным разочарованием для Месси стал уход из «Барселоны» Хави и Андреса Иньесты, с которыми аргентинец долгое время выходил на поле: «Скучаю по Хави и Иньесте. С ними мы знали, что обыграем любого соперника. С кем бы ни играли, мы всегда знали, что победим».

Также звездный форвард упомянул и неудачу сборной Аргентины на Чемпионате мира 2018 в России, в которой полностью винит себя.