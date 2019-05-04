Официально: Буффон покинул «ПСЖ»

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) официально объявил об уходе итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона.

После долгих переговоров между руководством футбольного клуба и вратарем, было принято решение не продлевать контракт, действие которого истекает 30 июня текущего года.

Голкипер перешел в состав «ПСЖ» из «Ювентуса» в июне 2018 года. За время, проведенное в составе команды Буффон отыграл 25 матчей, сыграв 9 игр на ноль и пропустив 25 мячей.

Продолжит ли свою футбольную карьеру всемирно известный футболист остается неизвестным, но с уверенностью можно утверждать, что спрос на великолепного вратаря остается и по сей день как в Европе, так и в США, и Китае. Это один из случаев, когда возраст спортсмену не помеха.

Есть вероятность что Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Ювентус» где и завершит свою легендарную карьеру. Как будут развиваться события, мы сможем наблюдать в скором будущем.

Напоминаем, что с 2001 по 2018 год Буффон был самым дорогим вратарем мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 млн фунтов стерлингов.