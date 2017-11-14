Власти Дагестана не хотят спасать «Анжи»

Владимир Васильев, глава Дагестана, в своем выступлении заявил, что власть не намерена вливать финансовые средства в футбольный клуб «Анжи», который с большими долгами в этом сезоне вылетел из российской премьер-лиги.





Васильев сказал, что он в курсе о плачевной состоянии местного футбольного клуба, однако на данный момент у правительства нет столько денег, чтобы помогать «Анжи». В своем выступлении глава Дагестана добавил, что они являются дотационным регионом, поэтому не имеют правда тратить выделенные им средства на футбольный клуб, который в первую очередь является бизнес-проектом.



Тренер «Анжи» Магомед Адиев сказал, что правительств Дагестана жестко и некрасиво предало свой футбольный клуб, потому что, когда у команды дела шли хорошо и они занимали высокие позиции в российской премьер-лиге, то руководство региона связывало себя с этими успехами, а когда у команды дела пошли против, то все резко отвернулись от «Анжи».



В прошедшем сезона футбольный клуб из Дагестана провел наихудшим образом, в итоге команда вылетела из высшего дивизиона. Помимо этого, из-за огромных финансовых долгов, «Анжи» на данный момент не может пройти лицензию, что может привести к тому, что клуб потеряет свой профессиональный статус, руководство клуба надеялось на поддержу правительства Дагестана, но там все отвернулись от футбольной команды.