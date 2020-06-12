Трусова рискует получить травму из-за стремления быстро восстановить квады

Соперничество с «Хрустальным» вынуждает Плющенко и Розанова демонстрировать прогресс «Ракеты» в новой команде.

Видео из Кисловодска, где фигуристка исполнила четверной лутц, взбудоражило поклонников, бурно отреагировавших на первый успех Александры в Академии «Ангелов Плющенко». Одновременно с восторгами прозвучали опасения, что Трусова рискует получить травму из-за своего стремления быстро восстановить квады.

Несомненно, Саше не терпится проверить себя и своё главное оружие после длительного простоя, но такое ускоренное форсирование спортивной формы чревато проблемами. 15-летний растущий организм ещё не может адекватно реагировать на возросшие нагрузки.

Многие фанаты обратили внимание, что Александра заметно вытянулась за время, проведённое на карантине. Вполне естественно, что масса её тела увеличилась, а четверные прыжки создают большую нагрузку, как на мышечные связки, так на суставы и кости спортсмена.









Недаром, врач сборной России по ФК Филипп Шветский совсем недавно говорил об опасности интенсивных тренировок после домашнего заточения. Сразу переходить к прыжкам, особенно, к таким, как квад-лутц, чревато последствиями даже для подготовленных «сборников».

Медик советовал постепенно, шаг за шагом, двигаться от элементарного к сложному, от раскатки и скольжения к вращениям, прыжкам и подкруткам. Полноценный переход к занятиям привычной «мощности» возможен только по истечении длительного времени, сравнимого с простоем. Только так можно избежать травматизма после затянувшегося бездействия.

Однако, ролик с четверным Трусовой, опубликованный Сергеем Розановым — явный жест в сторону «Хрустального». И тренеру, и бывшей ученице Тутберидзе, скорее всего, не терпится доказать, что переход к Плющенко, вопреки прогнозам злопыхателей, верный и перспективный шаг.

Вероятно, был расчёт на психологический удар по конкурентам, ведь Саша первой из бывшего трио ТЩК, восстановила элемент ультра-си после карантина. Но фанаты фигуристки просят не увеличивать нагрузки в таком темпе, ведь впереди ожидается множество стартов, где можно продемонстрировать своё преимущество.