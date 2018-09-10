В Мексике 16-летний футболист забил гол после смерти с помощью друзей

Игрока юношеской команды «Монтеррей» по ошибке застрелила полиция.

В Мексике своеобразно проводили в последний путь игрока юношеской команды «Монтеррей». Гроб с телом Алехандро Мартинеса принесли на мини-футбольное поле, где 16-летний футболист с помощью друзей забил гол.

После удара одного из бывших партнёров, мяч, отскочив от гроба, влетел в ворота. Этим символическим жестом товарищи простились с Алехандро, которого убили несколько дней назад.

Как сообщают местные медиа-ресурсы, Мартинеса застрелили во время полицейской операции, когда стражи порядка по ошибке приняли его за члена одной из молодёжных банд.

Трагедия вызвала большой резонанс не только в городке Оксака, но и по всей Мексике. На акции протеста вышли тысячи граждан, а в последний путь 16-летнего футболиста провожали сотни неравнодушных.

#Oaxaca | #Cuenca 🎥 Compañeros de Alexander lo despiden, mete su último gol. pic.twitter.com/dJ9hY2DaTW — Noticias de Oaxaca | TVBUS (@tvbus) June 11, 2020

Год назад подобным образом простились с игроком молодёжной сборной Венесуэлы Кедуином Индригано, чью жизнь трагически оборвало ДТП. После комбинации партнёров по «молодёжке», мяч от гроба с телом Индригано залетел в ворота. Присутствующие устроили овацию в честь безвременно ушедшего футболиста.