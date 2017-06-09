Во Франции застрелили 19-летнего футболиста из «Сент-Этьена»

По данным французских СМИ, Уильям Гомис попал в перестрелку. Футбольный клуб, в котором Гомис играл на позиции защитника, подтвердил смерть своего игрока.

Известно, что в ночь на 10 сентября в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер машину, в которой футболист ехал с приятелем, расстреляли из автомата. На месте происшествия полицейские позже нашли два десятка гильз, подходящих к автомату Калашникова. Также сообщается, что, кроме футболиста, в перестрелке погиб 14-летний подросток. После происшествия местные власти ввели в городе комендантский час для подростков.

Нынешний сезон Уильям Гомис закончил в резервном составе команды. Также известно, что он отказался продлевать свой контракт с клубом без объяснения причин.

СМИ также сообщают, что погибший футболист не является родственником известного нападающего французской сборной Бафетимби Гомиса, который в свое время также выступал за «Сент-Этьен».