«Реал» объявил о покупке Йовича

Королевский клуб оформил трансфер сербского форварда Луки Йовича из «Айнтрахта». Соответствующее заявление размещено на официальном сайте мадридского клуба.

Известно, что с нападающим сборной Сербии заключен шестилетний контракт на сумму €70 млн. Сумма трансфера с немецким клубом не оглашалась, однако по некоторым данным покупка обошлась мадридцам в €65-70 млн. В ближайшие дни футболист должен будет пройти полное медицинское обследование.

В составе «Айнтрахта» 21-летний серб сыграл 32 матча в рамках Бундеслиги, в которых забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Также Йович принял участие в выступлении команды в Лиге Европы, в которой франкфуртский клуб дошел до полуфинала. В европейском турнире на счету нападающего 10 голов и 1 результативная передача в 14 матчах.

Лука Йович начал карьеру футболиста в рядах «Црвены Звезды», за родной клуб форвард выступал с 2014 по 2016 год. Продолжил свой путь игрок в испанской «Бенфике», откуда через год был арендован «Айнтрахтом». В ходе сезона 2018/19 клуб из Франкфурта выкупил контракт серба.