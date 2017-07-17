«Надо запастись терпением»: Тарасова высказалась о назначении Плющенко тренером сборной РФ

Сам наставник назвал первоочередной задачей восстановление Трусовой.

14 июня на сайте ФФК появился текст документа о назначении экс-чемпиона тренером национальной сборной России. Решение было принято Министерством спорта после того, как у Плющенко стала тренироваться одна из фигуристок национальной команды РФ, бронзовый призёр чемпионата Европы и Гран-при, 2-х кратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Одним из «ангелов Плющенко» Саша стала в начале мая.

Татьяна Тарасова, по этому поводу в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказалась так:

«Надо запастись терпением и наблюдать процесс наборки мастерства».

Заслуженный тренер Советского Союза полагает, что не стоит ждать молниеносных результатов.

Плющенко же своей первоочередной задачей считает на сегодня восстановление Александры. В ближайшую программу юной фигуристки входит обучение тройному акселю и смена хореографии.

Евгений Плющенко 2 раза становился олимпийским чемпионом, 2 раза брал олимпийское серебро, и 3 раза выигрывал титул чемпиона мира.

Сейчас он со своей командой находится на сборах в Кисловодске.