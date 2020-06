Михаил Кокляев рассказал о диагнозе, мешающем карьере в ММА

View this post on Instagram

Диагноз : невралгическая амиотрофия (синдром Персонейдж-Тернера) В августе 2000-го разбился на квадроцикле , выбил левое плечо , до октября месяца рука не поднималась выше уровня плеча. Закачивал не смотря на боль , плечо с того времени уже не было прежним, видна была и ассиметрия в плечевом поясе , ассиметрия при приёме и удержании штанги над головой. Но к лету 2001-го вышел таки на новые результаты. Были за все время по 2019-ый и обострения связанные с перетренированностью , погодой , стрессами . Но всегда через дискомфорт и боль , закачивая плечо — жил , тренировался дальше , побеждал , ставил рекорды , проигрывал , побеждал снова. Когда был ещё в рассвете тяжело-атлетической бытности мечтая об олимпийских играх была фобия , что перед выступлением на ОИ заболят зубы или аппендикс в самый ответственный момент . На играх быть не довелось , да и в целом на самых серьёзных стартах ничего такого чего боялся не произошло. 29-ое ноября 2019-го боль в плече уже не была той привычной , которую можно было купировать двумя тремя днями покоя и тягой штанги к подбородку. Зубы , аппендикс ? Плечо. Радикально другая , ударная работа вывела из многолетнего тонуса стабилизаторы плеча , и лопаточная область , которая как оказалось функционировала эти 19 лет на половину, превратилась в невралгическую амиотрофию (синдром Персонейдж-Тернера). И в этот момент , когда моя старость ещё что-то могла , а молодость уже что-то знала, «болячка» явилась очень не кстати. За неделю до боя сделал ударную терапию , за три дня до боя блокада дипроспаном , ничего не помогло. Чего боялся в штанге , в ответственный момент явилось в боксе. После боя по совету людей из бокса дал отдохнуть плечу два месяца . К окончанию отдыха рука не понималась вообще . Как в том 2000-ом боль была один в один. Сегодня , когда я тренируюсь ежедневно , и при разнообразии работы мешает боль в плече , мешает физиологически , но в большем огроменно мешает психологически.Джеб не тот , жим не тот.Профессиональные спортсмены с пониманием относятся к разного рода болячкам ,терпят , но выбивает из привычного жизненного ритма именно мысль о том , что на все 100 ты не вывозишь.Терпим , работаем , верим .