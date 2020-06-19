Михаил Кокляев рассказал о диагнозе, мешающем карьере в ММА

Полученная 20 лет назад травма до сих пор досаждает стронгмену.

В Instagram Михаил рассказал о диагнозе, мешающем развитию его карьеры в смешанных единоборствах. Невралгическая амиотрофия или синдром Персонейджа-Тёрнера развились после падения с мотоцикла в 2000 году.

Всё последующее время Кокляев боролся с болью, но продолжал заниматься пауэрлифтингом, выступал на соревнованиях и даже ставил рекорды. В ноябре 2019, перед боем с Александром Емельяненко, болевые ощущения стали настолько сильными, что их не удавалось купировать привычными способами — как физическими нагрузками, так и медицинскими препаратами.

По словам Михаила, это, во многом, предрешило его быстрый нокаут в поединке с одним из лучших российских бойцов ММА.

В дальнейшем стронгмен возобновил занятия со штангой и боксёрские спарринги. Но: «Жим не тот, джеб не тот», констатирует спортсмен. Сейчас Кокляев продолжает тренировки и не торопится расстаться с мечтой продолжить карьеру в октагоне: «Терпим, работаем, верим».