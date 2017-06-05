17-летний футболист «Лас-Пальмаса» утонул вместе с другом в Испании

О трагедии стало сообщил Marca со ссылкой на источник в полиции.

В Испании скончался 17-летний футболист клуба «Лас-Пальмаса» Хорхе Санчес Вака. Юный спортсмен утонул в канале Орельяна города Бахадосе вместе с 15-летним приятелем. Причину трагедии со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило издание Marca.

Санчес Вака подписал договор с «Лас-Пальмас» и должен был присоединиться к юношеской команде в предстоящем сезоне. Представители ФК выразили соболезнования близким погибших в Twitter-аккаунте 20 июня.

В помять о Хорхе коллеги по ФК начали тренировку 21 июня с минуты молчания.

Свои соболезнования о трагической потере под постом памяти выразили болельщики футбольной команды, представители клубов «Атлетик Пасо», Lomo Blanco SJA и другие.