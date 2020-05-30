Василий Уткин предсказал возвращение Карреры в «Спартак»

Сегодняшняя отставка Томаса Цорна подтолкнула комментатора спрогнозировать ближайшее будущее.

Василий Уткин: Федун готовит возвращение Карреры в «Спартак». Фото: Чемпионат, Sportbox

Леонид Федун не стал дожидаться окончания практически проваленного сезона и уволил гендиректора клуба Томаса Цорна. Василий Уткин в публикации на своём Телеграм-канале заявил, что президент «красно-белых» это сделал вполне продуманно, не давая волю эмоциям. Комментатор считает, что за этим, на радость фанатов, последует возвращение Массимо Карреры в «Спартак».

Владелец «мясных» постоянно держал на радарах пост-спартаковскую деятельность итальянца и не мог не заметить его успехов на новом месте работы. Ведомый Каррерой греческий АЕК занимает второе место в чемпионате и имеет все шансы побороться за чемпионство.

Уткин заявил, что отставка Цорна — счастливый вариант для Федуна, который в качестве следующей жертвы, по намёкам комментатора, определил главного тренера «Спартака». Как известно, Доменико Тедеско пришёл в команду по приглашению прежнего гендиректора и показатели «красно-белых» в чемпионате при нём, мягко говоря, оставили желать лучшего.

Уткин предсказал, что возвращение Карреры пройдёт по старому сценарию. Итальянский специалист примет укомплектованную команду и сделает результат. Кстати, по мнению издания «Спорт Экспресс», Тедеско покинет «Спартак» по окончанию текущего первенства РПЛ.