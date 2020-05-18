«Вечная память, Абдулманап»: Реакция знаменитостей на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Реакции сына на смерть отца пока нет.

На фото отец и сын Нурмагометовы, М.Мамиашвили, В. Уткин. Источники: tass.ru, iz.ru, rbc.ru

Сегодня, 3 июня, из сообщения Рамзана Кадырова стало известно о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера абсолютного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Уже есть первая реакция близких тренеру людей. Свое соболезнование выразил экс-чемпион мира, боксер Костя Дзю. Он дал комментарий изданию Sport24:

«Я в шоке! Нет слов! Грустно, когда уходят хорошие люди…».

Близкий друг Абдулманапа, комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что Абдулманап перенес 2 инсульта. Первый, в сердце, врачи смогли вылечить, а второй, в мозгу — нет. Хотя врачи делали все возможное. С Рабадановым беседовал Андрей Панков, журналист издания «Чемпионат».

Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян, которого тренировал усопший, высказался так:

«Ушел великий человек. Это было неожиданно».

Он рассказал Панкову, что Нурмагомедов был очень требовательным тренером, а любимым его выражением было «добавили».

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сказал корреспонденту ТАСС:

«Он шел на поправку, все было нормально, не укладывается в голове. Светлая память».

Выразил соболезнования комментатор и журналист Василий Уткин.

«Вечная память, Абдулманап», — написал он в своем Twitter.

Скрины из Instagram Р. Кадырова, Twitter В. Уткина

Абдулманап Нурмагомедов тяжело болел с апреля месяца после перенесенной инфекции Covid-19. Он умер, не выходя из комы, в которую впадал 2 раза. В звездном арсенале учеников великого тренера есть еще несколько чемпионов, таких как Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов. Похоронят его в родном селе.