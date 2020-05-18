«Вечная память, Абдулманап»: Реакция знаменитостей на смерть отца Хабиба Нурмагомедова

Реакции сына на смерть отца пока нет.
Сегодня, 3 июня, из сообщения Рамзана Кадырова стало известно о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера абсолютного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Уже есть первая реакция близких тренеру людей. Свое соболезнование выразил экс-чемпион мира, боксер Костя Дзю. Он дал комментарий изданию Sport24:
Близкий друг Абдулманапа, комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что Абдулманап перенес 2 инсульта. Первый, в сердце, врачи смогли вылечить, а второй, в мозгу — нет. Хотя врачи делали все возможное. С Рабадановым беседовал Андрей Панков, журналист издания «Чемпионат».
Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян, которого тренировал усопший, высказался так:
Он рассказал Панкову, что Нурмагомедов был очень требовательным тренером, а любимым его выражением было «добавили».
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сказал корреспонденту ТАСС:
Выразил соболезнования комментатор и журналист Василий Уткин.
Абдулманап Нурмагомедов тяжело болел с апреля месяца после перенесенной инфекции Covid-19. Он умер, не выходя из комы, в которую впадал 2 раза. В звездном арсенале учеников великого тренера есть еще несколько чемпионов, таких как Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов. Похоронят его в родном селе.