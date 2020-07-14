Менеджер Нурмагомедова запретил подопечным общаться с журналистами ESPN и TSN

Запрет противоречит правам телеканалов, как партнеров UFC.

В «бан-лист» Абдель-Азиза попала Сеть TSN и канал ESPN. Фото: prosports.kz, espn.com, facebook.com

Али Абдель-Азиз выступил с категоричным заявлением в своем Twitter-блоге. Менеджер Хабиба Нурмагомедова запретил подопечным общаться с журналистами американского канала ESPN и журналистами сети TSN.

Причиной подобного демарша стало сообщение обозревателя ESPN Ариэля Хельвани, где тот предложил свести двух клиентов Абдель-Азиза. По словам журналиста, Гилберт Бернс должен сразиться с Леоном Эдвардсом за получение права поединка с чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом.

Абдель-Азиз посчитал, что сотрудник ESPN «избрал своей целью его чемпионов». Менеджер призвал провести коррупционное расследование, и добавил, что сеть TSN тоже попала в его «бан-лист».

Стоит отметить, что слова Абдель-Азиза противоречат договоренностям в рамках UFC. Так, каналы из «бан-листа» менеджера являются обладателями эксклюзивных контрактов, что дает им право на общение с любыми бойцами турнира — за неделю до боев, и сразу после поединков.

Напомним, ранее Али Абдель-Азиз опровергнул сообщения СМИ, где говорилось о завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова. Менеджер бойца призвал «не давать ложных новостей».