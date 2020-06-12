Али Абдель-Азиз: Макгрегор украл момент триумфа Нуньес

Объявление бойца о завершении карьеры перетянуло на себя внимание СМИ.
Последнюю неделю фанаты единоборств и многие ресурсы обсуждают резонансный очередной уход экс-чемпиона UFC. Не остался в стороне и менеджер Нурмагомедова, раскритиковав решение Макгрегора, считая, что боец промоушена выбрал не самое подходящее время для собственных заявлений.
Бразильянка Аманда Нуньес победила американку Фелисию Спенсер на турнире UFC 250, прошедшем в Лас-Вегасе (Невада, США). Но из-за громких заявлений Макгрегора, достижения спортсменки отошли на второй план.
Притом, что Нуньес первой завоевала чемпионские пояса в двух весовых категориях среди обоих полов, провела успешную защиту и, по словам менеджера Хабиба, показала «потрясающее, доминирующее выступление».
Что касается Конора — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях объявляет о завершении карьеры уже третий раз. Сам Макгрегор уверен, что теперь он точно выйдет из игры, которая перестала приносить ему волнение и удовольствие.