Али Абдель-Азиз: Макгрегор украл момент триумфа Нуньес

Объявление бойца о завершении карьеры перетянуло на себя внимание СМИ.

Последнюю неделю фанаты единоборств и многие ресурсы обсуждают резонансный очередной уход экс-чемпиона UFC. Не остался в стороне и менеджер Нурмагомедова, раскритиковав решение Макгрегора, считая, что боец промоушена выбрал не самое подходящее время для собственных заявлений.

«Макгрегор украл момент триумфа Нуньес. Мог подождать до понедельника. Ему хочется, чтобы говорили только о нём», — говорит Али Абдель-Азиз.

Бразильянка Аманда Нуньес победила американку Фелисию Спенсер на турнире UFC 250, прошедшем в Лас-Вегасе (Невада, США). Но из-за громких заявлений Макгрегора, достижения спортсменки отошли на второй план.

Притом, что Нуньес первой завоевала чемпионские пояса в двух весовых категориях среди обоих полов, провела успешную защиту и, по словам менеджера Хабиба, показала «потрясающее, доминирующее выступление».

Что касается Конора — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях объявляет о завершении карьеры уже третий раз. Сам Макгрегор уверен, что теперь он точно выйдет из игры, которая перестала приносить ему волнение и удовольствие.