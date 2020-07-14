Всероссийской федерации самбо 14 июля исполнилось 30 лет

Одним из основных достижений организации стало признание со стороны МОК этого вида единоборства.

Основатель самбо Харлампиев сам показывает болевой приём при атаке противника. Самбист показал действенность приёма Спиридонова. Фото: wp.com, a.d-cd

Анатолий Аркадьевич Харлампиев стал основателем нового вида боевого искусства. Этот национальный вид спорта был принят на вооружение Красной Армии в 1938 году.

После этого самбо получило собственный праздник. На Красной площади его первый раз провели в 2008 году на семидесятилетие эффективной боевой борьбы.

Создание Всероссийской федерации самбо произошло 14 июля 1990 года. Организация сразу столкнулась с трудностями, когда организовывала в том же самом году Чемпионат мира в Москве. В нём приняли участие спортсмены из 18 государств. Делегация США была самой большой — 60 самбистов.

В 1997 году состоялся первый международный турнир самбистов в Белоруссии на призы президента страны. Этот турнир продолжает оставаться популярным до сих пор.

В 2003 году Госкомспорта признал самбо в качестве национального и приоритетного вида спорта в России. После этого секции самбо стали развивать регионы.

В 2010 появилась идея о внедрении самбо в школьные заведения. Цель: повысить двигательную активность школьников и укрепить их здоровье в рамках уроков физкультуры.

Президент федерации самбо Сергей Елисеев уверен, главное достижение ВФС в признании этой борьбы со стороны МОК. Самбо станет одним из видов Олимпиады.

Чиновник продолжил, задача: получить в 2021 году статус постоянного члена МОК и после этого подать заявку на участие в Олимпиадах.

Самбо является специфическим видом именно российской боевой борьбы без оружия против любого соперника. Идеи Харлампиева и Спиридонова до сих пор используются и развиваются бойцами спецподразделений России.