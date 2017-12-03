Звезда Дома-2 Марго Овсянникова не хочет «жизнь с садистом и маньяком»

«Жить с маньяком это страшно! Ты никогда не знаешь чего от него ждать! Теперь где-нибудь на пламени любви мой папуля встретит его! Он обожает уничтожать садистов!», - пишет в своем Instagram участница.

Марго рассказывает, что ее парень Артем Сорока стал заниматься рукоприкладством и говорить крайне отвратительные вещи в ее адрес. Совсем недавно Сорока сделал Марго предложение выйти за него замуж, и даже поговаривали о беременности девушки. Отец Овсянниковой был настроен не по-доброму и называл Артема Сороку «клоуном».

Последнее время в паре Сороки-Марго отношения как накаленное железо. Поклонники пары всерьез ждали свадьбы в ближайшем будущем, но звезда Дома-2 решила уйти от него, так как не хочет «жизнь с садистом и маньяком».Она считает, что такой как Сорока, не должен находится на телепроекте и пропагандировать жестокость и насилие.