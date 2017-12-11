В Рязани продают уникальную коллекцию отечественных машин

На популярном сайте Avito опубликовали объявление о продаже довольно большой коллекции российских автомобилей. В данном объявлении стоит отметить ряд особенностей, а именно: все авто находятся в Рязани, их пробег составил не более 1 000 км и все машины построены в период с 1993 по 2005 годы.

По сообщению продавца этих машин, каждая из них пребывает в идеальном состоянии. За 450 000 рублей выставили ВАЗ-2112, выпущенный в 2004 году. 300 000 рублей просят за ГАЗ-3110. За ВАЗ-2107 хотят выручить 500 000 рублей, два ВАЗ-2105 обойдутся в 250 000 и 300 000 рублей. 500 000 рублей выложат за ВАЗ-2109.

Из перечня выставленных на торги авто самую большую стоимость получил ВАЗ-21099, построенный в 2000 году. Его пробег достигает 500 км, а цена равна 600 000 рублей. Согласно объявлению, каждое авто считается коллекционным и всех их хранили в гараже с поддержанием необходимой температуры и влажности.