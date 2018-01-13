Rolls-Royce Николая II продают за 278 млн рублей

В России выставили на продажу Rolls-Royce Silver Ghost, выпущенный в 1914 году, за 278 млн рублей или 4 млн евро. Согласно объявлению автомобиль принадлежала императору Николаю II.

Сразу после смерти Николая II Rolls-Royce Silver Ghost продали коллекционеру, который позднее продал авто в Лас-Вегасе. Далее автомобиль направился в Германию, где его случайно нашли в бункере спустя 50 лет. На сегодняшний день Silver Ghost остается в Берлине и "накатал" лишь 2 000 км, что позволяет сохранить Rolls-Royce рабочее состояние.

Модель Rolls-Royce Silver Ghost собирали в период с 1905 по 1926 годы. Всего за этот период было собрано порядка 8 416 единиц. Модель считалась лучшей в свое время. Николай II первым приобрел Rolls-Royce Silver Ghost, а позднее на таком авто перемещался Владимир Ленин. Стоит отметить, что в 2013 году такое же авто продали на торгах за 5,5 млн евро здесь в Германии.