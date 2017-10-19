Rolls-Royce официально отчитались за 2017 год

В Rolls-Royce отчитались за 2017 год. По информации компании, мировые продажи автомобилей в прошедшем году были успешные.

Представители дилера элитных авто отметили, что несмотря на отсутствие в модельном ряде легендарного Rolls-Royce Phantom, компания получала прибыль и не работала в убыток. Сообщается, что за 2017 год фирма смогла реализовать 3 362 автомобилей Rolls-Royce, продажи велись в 50 странах по всему миру.

Как отмечают аналитики, в сравнении с 2016 годом, за год минувший компания продала на 16% машин меньше. Двумя годами ранее обладателями элитных авто стали 4 011 человек. В Rolls-Royce говорят, что спад продаж обусловлен отсутствием в линейке автомобиля марки Phantom, который покупали чаще всего.

К слову, новое поколение легендарной модели Rolls-Royce Phantom показали летом 2017 года, а поставки начнутся уже в 1 квартале этого года.