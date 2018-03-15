Rolls-Royce представит свой первый кроссовер 10 мая

10 мая состоится громкая премьера от Rolls-Royce. Британская компания покажет свой первый кроссовер Cullinan.

В сети появился тизер автоновинки. Единственным элементом, который виден абсолютно четко – задний фонарь со стилизованным логотипом компании.

Пока что в СМИ просочилась только общая информация об автомобиле. В частности, известно, что многие элементы, в том числе и двигатель, внедорожник получит от последней модели Phantom. Это будет V12 на 6,7 литров мощностью в 671 лс, с двойным турбонаддувом. Машина получит полный привод и 8-ступенчатую коробку – автомат.

На центральной консоли расположится дисплей, аналогичный установленному в Phantom. Сверхлегкая алюминиевая платформа должна стать основой для всех следующих модификаций серии. Не смотря на то, что Cullinan относится к классу SUV, а его испытания британский автомобильный гранд проводил в Саудовской Аравии, Альпах и Шотландии, производитель настойчиво называет свое детище автомобилем с низким клиренсом.

Известно, что новый автомобиль семейства Rolls-Royce станет самым роскошным внедорожником в мире. Соответственно, компания обеспечит своим клиентам широкий выбор вариантов для внутренней отделки авто. Учитывая, что минимальная цена на новый Phantom составляла 450 тысяч долларов, можно составить представление о цене выходящего на рынок Cullinan.