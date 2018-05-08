В Москве сфотографировали Rolls-Royce Ghost с шильдиком ЗИЛ

Накануне на московских дорогах был заснят необычный Rolls-Royce Ghost, на которой был установлен шильдик ЗИЛ. Стоит отметить, что автомобиль слегка подвергся доработке. По предварительным данным, новинка создана как альтернативная модель машинам проекта "Кортеж".

Модифицированный Rolls-Royce Ghost обзавелся новой головной оптикой и видоизмененные радиаторной решеткой, похожей на ту, которая была установлена на классический ЗИЛ-41047. Кроме того, модель получила отличительные оригинальные колесные диски, переработанные дверные ручки, видоизмененную панель крыльев и многое другое. Также были установлены бесцветные отражатели на задних фарах.

Примечательно, что никакой информации о подобном автомобиле нет, однако в базе данных "Автокода" есть некоторые данные о "самодельном транспортном средстве НАМИ". Оказывается, что данный проект разрабатывался еще в 2015 году НАМИ.

Под капотом установлен тот же двигатель, что и у Rolls-Royce Ghost. Производительный 6,6-литровый агрегат генерирует 571 лошадиную силу.