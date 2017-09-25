Компания SWM опубликовала тизер своего первого кроссовера 5402

Китайский автопроизводитель SWM опубликовал тизерное изображение своего первого кроссовера 5402. Компания оставила в секрете технические характеристики новинки, а также дату официальной презентации.

Ожидается, что кроссовер SWM 5402 получит передний привод, так как полный не свойственен моделям, предназначенным для авторынка Китая. На данный момент компания делает акцент на местном рынке. Летом 2016 года был представлен компактвэн Х7, а весной текущего года в КНР появилась модель Х3.

Китайская компания SWM принадлежит итальянскому автопроизводителю Sironi Vergani Vimercate Milano, который начал свою деятельность в 1971 году в Милане с выпуска мотоциклов, а в 1948-м вынужден был закрыться. В результате SWM подписала партнерский контракт с Brilliance, и в Китае появилась новая автокомпания.

Стоит напомнить, что неделей ранее автопроизводитель опубликовал первые чертежи своего кроссовера SWM 5402.