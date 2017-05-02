Суд в Америке отказался признавать право на личность у слонов

Суд штата Коннектикут в Америке отказался признавать право на личность у слонов. С иском обратилась организация Nonhuman Rights Project.

Зоозащитники пытались законным способом вызволить трех слонов из американского зоопарка Commerford Zoo. Для этого они обратились в суд. Главной целью стало - признание слонов дееспособными. Представители организации по защите животных обосновали право на свободу личности слонов несколькими параметрами.

Они утверждают, что у слонов есть самосознание и эмпатия. Кроме того, животные помнят прошлое и способны планировать будущее. Также они хоронят своих умерших сородичей.

Эти аргументы показались достаточно вескими для защитников, чтобы признать права слонов. Однако суд в Америке не разделили такого мнения. Иск не был удовлетворен. Суд признал позицию зоозащитников «очень легкомысленной». Поэтому личность слонов не признали и правами свободного человека их не наделили.

Тем временем руководство зоопарка, в котором обитают слоны, заверяет, что условия для жизни животных созданы благоприятные. Все права соблюдаются, и нет никаких причин для беспокойства.

Зоозащитники этой организации уже были замечены в подобных разбирательствах. Ранее они пытались признать права шимпанзе, чтобы освободить их из научной лаборатории.