Ученые собираются воскресить мамонта с помощью новой технологии.

Исследователи хотят изобрести матку мамонта, чтобы эти животные снова появились. Сейчас все это тестируют на мышах, так как они быстро проходят период беременности. Профессора Джордж Черч, руководитель этого проекта, заявил, что воскрешение вида мамонтов – это не единственная цель, которую ученые хотят добиться. Специалисты хотят в результате получить слонов, которые лучше переносят холод.

Единственная трудность исследования – то, что это необходимо делать в лабораторных условиях. К тому же у слонов беременность длится достаточно долго, поэтому весь эксперимент займет достаточно много.

Напомним, ученые в России восстановили сердце лягушки. Оно хранилось 45 часов при температуре – 196 градусов по Цельсию. Специалисты заявили, что стали на шаг ближе к созданию банков человеческих органов. Так деятели науки пытаются помочь тем, кому необходима пересадка того или иного органа.