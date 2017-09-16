В Швеции ученые выяснили, что растения общаются под землей

Шведские ученые выяснили, что растения под землей общаются между собой.

Исследователи обнаружили, что растения, принадлежавшие к одному и тому же виду, общаются с помощью выделения химических веществ в почву. Они будто оставляют предостережение своему следующему поколению. Давно известно, что растение, реагируя на все воздествия, меняет тактику своего развития. На основе этого провели эксперимент.

Ученые взяли несколько саженцев кукурузы. Каждый день они имитировали соприкосновения растения другого вида, чтобы дать понять саженцам, что им угрожают. После этого сажали совсем другие саженцы, которым дали расти спокойно и без препятствий. Однако все равно новые саженцы получили химические вещества от своих «предков» и меняли тактику развития. Они становились грубее, а их корни становились меньше.

Напомним, недавно в России ученые восстановили сердце лягушки. Оно хранилось 45 часов при температуре -196 градусов по Цельсию. Специалисты считают это прорывом и объявили, что это шаг к созданию банков органов для тяжелых операций.