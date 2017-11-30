В Германии ученые дали послушать крокодилам Баха

В Германии ученые заставили крокодилов послушать Баха. Специалисты получили удивительный результат в конце эксперимента.

Природа крокодилов не потерпела изменений ни разу за последние несколько столетий. Именно поэтому они интересны для развития науки. Исследователи попробовали выяснить, каким образом крокодилы реагируют на трудные звуки. Для этого животных заставили слушать классическую музыку, а именно композиции Баха.

В конце эксперимента стало известно, что у рептилии во время прослушивании музыки стала работать та часть мозга, которая не реагирует даже на более простые вещи. Такой же вывод ученые получали после работы с другими существами животного мира. Специалисты пришли к выводу, что развитие слуха у животных все же не развивалось до наступления цивилизации.

Напомним, недавно в России ученые смогли восстановить сердце лягушки. Оно хранилось 45 часов при температуре минус 196 градусов по Цельсию. Специалисты считают, что это открытие станет первым шагом в создании банков органов для операций по их пересадке.