В России ученые восстановили сердце лягушки

В России ученые в рамках специального проекта восстановили сердце лягушки.

Идея данного проекта – разработка технологии, которая позволит сохранять ткани и органы человека. Сердце лягушки хранилось при температуре минус 196 градусов по Цельсию. Его удалось сохранить в течение 45 часов.

Также ученые смогли добиться того, что сердце из крысы проявляло активность около 4 часов при температуре +4 градуса по Цельсию. Целью проекта специалисты называют создание целых банков с замороженными органами. Таким образом, будут спасаться тысячи людей, которым нужна пересадка органов.

Напомним, в Америке ученые написали целый алгоритм, позволяющий анализировать зрение новорожденных. Это поможет детям сохранить здоровье глаз, так как большинство болезней со зрением связаны именно с тем, что ребенок родился недоношенным или с другими проблемами.