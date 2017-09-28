Журнал Playboy прекратит свое существование

Руководство компании Playboy высказывается в пользу того, чтобы журнал прекратил свое существование.

Этот вопрос уже ранее поднимался. Однако основатель журнала Playboy, Хью Хефнер, был против такого решения. Он настоял на продолжении выпуска журнала.

После смерти Хью Хефнера в сентябре 2017 года вопрос о прекращении выпуска журнала вновь поднялся. Новое руководство настаивает на закрытии печати. Владельцы хотели бы сосредоточиться на других проектах и сферах деятельности. Например, на таких перспективных, по мнению руководства, как казино и ночные клубы. Аналогично высказался и управляющий партнер компании Rizvi Traverse Бен Кон.

Окончательное решение еще не утверждено. Но все идет к тому, что печатное издание Playboy прекратит свое существование.