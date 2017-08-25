Отношения между Польшей и Украиной обострились из-за несуществующего памятника. Его планируют установить на въезде в польский город Торунь.

В Польше собираются установить монумент в память жертвам Волынской резни. Памятное сооружение должно предстать в виде пятнадцатиметрового орла. На сайте организации, которая финансирует строительство, можно узнать более подробную информацию о внешнем виде сооружения: в центре будет изображен ребенок, надетый «на вилы в виде «тризуба». Они символизируют украинский «тризуб», который для поляков на Волыни означал смерть».

Даже в Польше неоднозначно отнеслись к задуманному проекту. Либерально настроенная общественность утверждает, что памятник будет только разжигать ненависть между народами сегодня.

Стоит отметить, что на Украине тоже не оценили задумку памятника. Депутаты открыто говорят, что это провокация, направленная на явное ущемление достоинства Украины.

Конфликт между странами назревает уже давно. В Польше явно демонстрируют свою неприязнь к украинскому народу. Более всего их возмущает героизация Степана Бандеры. Под его руководством и вершилась Волынская резня.

Украинская же сторона все больше разочаровывается в политике Польше. И без того сложные межгосударственные польско-украинские отношения обострились с новой силой.