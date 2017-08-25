Памятник Росомахе собираются построить в Канаде. С инициативой выступили жители района Форт Мак-Мюррей в провинции Альберта.

Первоначально предложение об установке памятника своему земляку Росомахе было высказано в шутку. Однако впоследствии канадцы стали рассматривать все более серьезно идею. По предварительным подсчетам на архитектурное сооружение потребуется 85 тысяч долларов.

Памятник, по задумке активистов, должен спасти район Форт Мак-Мюррей. После тяжелого финансового кризиса город в 2016 году серьезно пострадал от лесных пожаров. Пятая его часть была полностью уничтожена. Пожар получил название «Зверь».

Теперь жители района надеются на спасение от другого зверя. Рассчитывают, что памятник привлечет туристов и, соответственно, финансовые потоки. Росомаха, как известно, самый популярный герой из Людей Икс.

Компания Marvel и Хью Джекман (исполнитель роли Росомахи) не комментировали эту новость. Организаторы планируют напрямую связаться с ними, как только удастся собрать необходимую сумму денег для памятника.