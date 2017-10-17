В Калифорнии намерены запретить продажу авто с ДВС

Фил Тинг, член Законодательного собрания Калифорнии, разработал законопроект, который должен вступить в силу 1 января 2040 года. Согласно проекту, в штате запретят продажу авто с ДВС, которые работают на бензине и дизеле.

Фил Тинг назвал законопроект «Закон о чистых автомобилях 2040» и намерен запретить государственную регистрацию авто с высоким уровнем выбросов. Согласно законопроекту, будет разрешаться продажа электрокаров и гибридных версий, а машины с ДВС будут под запретом.

Новый законопроект предусматривает запрет на выбросы различных загрязнителей в любом рабочем режиме. Однако нововведение не коснется коммерческих машин весом более 4 535 кг, а также авто, зарегистрированных в других штатах.

Калифорния не первая рассматривает отказ от ДВС, ранее правительство Китая выявило намерение отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания в течение следующих 20 лет.