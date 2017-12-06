Продажи авто премиум-класса в РФ упали на 0,4%

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» изучило сегмент новых автомобилей премиум-класса в России. В результате за период январь-ноябрь 2017 года количество продаж премиальных авто в РФ упало на 0,4%, до 126 200 единиц.

Лидером продаж авто премиум-класса остается Mercedes-Benz, спрос на продукцию марки упал на 2,4%, до 32 375 новых автомобилей за 11 месяцев. Второе место занял премиальный бренд BMW с продажами 27 227 единиц, что на 8,2% выше показателей 2016 года.

Третья позиция досталась Lexus, продажи которого упали на 2,9%, до 20 982 авто премиум-класса. Следом идет Audi с падением продаж на 19,1%, до 15 426 автомобилей за период 11 месяцев. 76% от общего объема продаж премиальных авто в РФ принадлежит именно этим четырем маркам. Land Rover реализовал 8 092 авто за период январь-ноябрь 2017 года, что на 2,9% ниже показателей 2016 года.

Следом идет Volvo (+20,2%, 5 934 премиальных авто), Infiniti (+11,6%, 4 568 единиц), Porsche (-7,4%, 3 984 авто премиум-класса), Jaguar (+12,4%, 2 016 машин) и MINI (+17,1%, 1 441 шт.).