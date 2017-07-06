Ликвидация всех советских памятников в Польше пройдет до конца марта

До конца марта 2018 года должна пройти ликвидация всех советских памятников в Польше. Об этом стало известно от Polskie Radio.

Власти городов обязаны по поручению правительства Польши ликвидировать все памятники «советских интервентов». Данная программа проходит в рамках закона о декоммунизации. Такая мера должна освободить пространство от символов коммунизма и очистить общественный разум.

В Польше планируют избавиться от всех советских памятников к концу марта, чтобы отпраздновать столетие независимости без монументов, выражающих благодарность Советскому Союзу. По подсчетам таких памятников в стране осталось около трехсот.

Ликвидации подвергнутся не все объекты. Монументы в память жертвам нацистского режима трогать не будут.