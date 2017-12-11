Одна из разъединённых близнецов в Саудовской Аравии умерла

Врачи в Саудовской Аравии не смогли спасти одну из сестёр палестинской семьи.





Родители девочек из сектора Газы, которым уже дали имена Фарах и Ханин, обратились за помощью к специалистам в Саудовской Аравии ещё в октябре 2017 года. Сёстры были сиамскими близнецами, сросшимися в области таза. В понедельник 8 января врачи провели один из первых этапов операции, во время которого удалось спасти жизни обеих малышек.



Как стало известно журналистам «ХотГео», пять дней назад Фарах умерла. Её сестра Ханин уже может дышать самостоятельно и получает питание внутривенно. Напомним, что близнецы имели две ноги, но разные сердца и лёгкие. Сохранить внутренние органы удалось только одной.