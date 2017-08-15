Ямалец отправился на Диксон ради нового рекорда Гиннесса

В воскресенье, 14 января, в Дудинке стартовала экспедиция, по окончанию которой может быть поставлен рекорд Гиннесса. Так, шесть путешественников на двух внедорожниках планируют доехать до посёлка Диксон, который является самым северным континентальным населённым пунктом в мире.

Подобную экспедицию уже удавалось успешно завершить три года назад. Ямальский путешественник Александр Еликов в составе экспедиции «Притяжение Арктики – Таймырское кольцо» смог проехать на доработанном Mitsubishi от Дудинки до Диксона.

Данное достижение решили повторить экстремалы на двух японских городских пикапах, которые получили дополнительный свет и новые протимвотуманные фонари. Экспедицию возглавил житель Нового Уренгоя.

Отметим, что в направлении до Диксона нет никаких дорог, поэтому путешественникам предстоит преодолеть 650 километров по замерзшим Енисею и Енисейскому заливу. На момент отправления за бортом было -40 градусов. Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни температура воздуха должна опуститься до -50 градусов. По словам Александра Еликова, им это только на руку, поскольку не будет метелей. Отметим, что отслеживать передвижение путешественников можно на arctica.rgoexpo.ru.