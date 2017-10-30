Британцы обеспокоены здоровьем принца Уильяма. Поводом послужила новая прическа герцога Кембриджского.

18 января Уильям посетил больницу Evelina London в Лондоне. Журналисты отметили изменения во внешности принца с момента его последнего появления на публике. Волосы на голове королевского наследника значительно поредели. Также отмечалось, что Уильям похудел.

Предыдущий раз принц появлялся на публике10 января в сопровождении супруги. Тогда таких перемен отмечено не было. Это заставило британцев забеспокоиться о состоянии здоровья принца Уильяма. Кроме того, в чете герцога ожидается пополнение. Кейт Миддлтон вынашивает уже третьего ребенка.

Между тем, некоторые журналисты не заметили ничего странного во внешности Уильяма. Прическа немного изменилась. А на кажущиеся изменения в пропорциях фигуры могло повлиять освещение.